Польша и Литва призвали расширить санкции против режима Лукашенко

Премьеры Польши и Литвы в совместном заявлении призвали государства ЕС увеличить поддержку Литвы на фоне кризиса с мигрантами, которые прибывают из Беларуси, и усилить давление на режим Александра Лукашенко.

Текст совместного заявления, как сообщает "Европейская правда", размещенный на сайте польского правительства.

"Мы осуждаем использование режимом Лукашенко нелегальной миграции как оружия политического давления на ЕС и его отдельные государства-члены. Это еще раз демонстрирует циничность белорусского режима и демонстрирует необходимость быстрого ответа и совместных действий ЕС для решения этого вызова безопасности ", - говорится в заявлении.

Премьеры Польши и Литвы отмечают, что на восточной границе ЕС нет признаков улучшения, а количество нелегальных иммигрантов, пересекающих границу с Беларусью, продолжает расти, достигая нескольких сотен человек в день.

"В этой беспрецедентной для нашего региона ситуации Литва и Польша призывают ЕС и его страны-члены продолжить и усилить срочную дипломатическую, финансовую и техническую поддержку Литвы в ее борьбе с преступными последствиями режима Лукашенко", - заявляют премьеры.

Также они призвали институты ЕС использовать все имеющиеся у них средства, чтобы как можно быстрее перекрыть новый путь нелегальной миграции.

"Кроме того, мы призываем ЕС и его государства-члены использовать этот импульс для укрепления общей политики ЕС по миграции и предоставления убежища и пересмотреть подход к охране границы. Мы глубоко убеждены, что защита внешних границ Шенгенской зоны - это не только ответственность отдельных государств-членов, но также общая ответственность ЕС ", - говорится в заявлении.

"Литва и Польша отмечают необходимость быстрого и решительного реагирования на действия белорусского режима и всех, кто участвует в организации и содействии контрабанде нелегальных мигрантов, в том числе путем расширения ограничительных мер ЕС на белорусский режим" - отметили премьеры.

Как сообщалось, премьер-министры стран Балтии договорились возглавить процесс разработки дополнительных санкций ЕС против белорусского режима.