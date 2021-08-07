G7: Иран стоит за атакой на Mercer Street
Суббота, 7 августа 2021, 04:28
Министры иностранных дел стран G7 заявили, что все имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что Иран стоял за нападением на танкер Mercer Street у берегов Омана 29 июля.
Источник: Reuters со ссылкой на заявление страны, председательствующей в G7 - Великобритании
Детали: Как отмечается, Тегеран отрицает свою причастность к атаке, совершенной, вероятно, с помощью беспилотника.
В отдельном заявлении США заявили, что специалисты по взрывчатым веществам пришли к выводу, что дрон был сделан в Иране. Специалисты смогли восстановить несколько частей беспилотника, в частности крылья и внутренние компоненты - они, как говорится, почти идентичны ранее собранным образцам иранских ударных беспилотников.
Предыстория:
- Mercer Street атаковали 29 июля посреди Индийского океана.
- Танкер следовал без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайра.
- В результате нападения погибли два члена экипажа - британец и румын.
- По данным США, в торговом танкере взорвался беспилотник, который был нашпигован взрывчаткой.