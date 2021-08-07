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G7: Иран стоит за атакой на Mercer Street

Суббота, 7 августа 2021, 04:28

Министры иностранных дел стран G7 заявили, что все имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что Иран стоял за нападением на танкер Mercer Street у берегов Омана 29 июля.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление страны, председательствующей в G7 - Великобритании

Детали: Как отмечается, Тегеран отрицает свою причастность к атаке, совершенной, вероятно, с помощью беспилотника.

В отдельном заявлении США заявили, что специалисты по взрывчатым веществам пришли к выводу, что дрон был сделан в Иране. Специалисты смогли восстановить несколько частей беспилотника, в частности крылья и внутренние компоненты - они, как говорится, почти идентичны ранее собранным образцам иранских ударных беспилотников.

Предыстория:

  • Mercer Street атаковали 29 июля посреди Индийского океана.
  • Танкер следовал без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайра.
  • В результате нападения погибли два члена экипажа - британец и румын.
  • По данным США, в торговом танкере взорвался беспилотник, который был нашпигован взрывчаткой.

Темы: ИранG7
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