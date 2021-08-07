Литва будет платить деньги нелегальным мигрантам за согласие покинуть страну

Власти Литвы пообещала выдавать по 300 евро мигрантам, которые проникли в страну без визы - выплата будет осуществляться один раз при их согласии вернуться домой.

Об этом в эфире радиостанции LRT заявила глава департамента миграции МВД страны Эвелина Гудзинскайте, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, деньги будут выплачиваться в аэропорту перед посадкой на рейс. В случае возвращения в Литву еще раз на эти деньги уже нельзя будет претендовать.

Когда будут организованы рейсы для мигрантов - не уточняется.

Летом литовские власти объявили о миграционном кризисе в стране, на границе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Со стороны белорусской границы в Литву в этом году уже проникли более чем четыре тысячи человек, в основном из Ирака. Администрация гражданской авиации Ирака объявила в пятницу, что приостанавливает все пассажирские рейсы в Минск на неопределенный срок.

Вильнюс обвиняет в провокации миграционного кризиса режим Лукашенко. Утверждается, что Минск ведет таким образом гибридную войну против Литвы, которая дала убежище бывшему кандидату на пост белорусского президента Светлане Тихановской.

Министры внутренних дел стран Европейского союза на внеочередном заседании 18 августа будут обсуждать рост количества незаконных пересечений границы из Беларуси в Литву.

Польша и Литва из-за кризиса призвали расширить санкции против режима Лукашенко.

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