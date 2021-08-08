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Годовщина вторжения РФ в Грузию: МИД призывает мир давить на Россию

Воскресенье, 8 августа 2021, 18:22
Годовщина вторжения РФ в Грузию: МИД призывает мир давить на Россию

МИД Украины призывает международное сообщество продолжить оказывать давление на Россию для деоккупации грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии.

Источник: заявление МИД в связи с тринадцатой годовщиной вооруженной агрессии РФ против Грузии

Дословно: "Призываем международное сообщество продолжить оказывать давление на Российскую Федерацию в целях выполнения ею своих обязательств по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывода военных подразделений с оккупированных территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии – и осуществления других мер по демилитаризации и деоккупации этих грузинских территорий".

Детали: В МИД подчеркнули, что Российская Федерация несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и должна незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций.

Предыстория:

  • В ночь на 8 августа 2008 года российские силы вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия.
  • Вследствие 5-дневной войны РФ признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях.
  • Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

Украинская правда

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Темы: МИДГрузияРосcия
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