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Сопредседатель немецких "Зеленых" вступился за кандидатку в канцлеры

Воскресенье, 8 августа 2021, 18:37

Сопредседатель немецких "Зеленых" Роберт Габек в воскресенье встал на защиту кандидата от партии на пост канцлера Анналены Бербок и отверг предложения заменить ее после того, как она допустила ряд ошибок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Немецкие "Зеленые" перед выборами даже ненадолго опередили консервативный блок канцлера Ангелы Меркель после того, как в апреле они назначили Анналену Бербок своим кандидатом на пост канцлера, но с тех пор потеряли позиции.

Обозначена ошибками кампания Бербок включая скандал с плагиатом и скандал по поводу выплаты рождественской премии, о которой она не сообщила парламента.

"Госпожа Бербок подходит для должности канцлера, и наша задача состоит в том, чтобы" Зеленые "были сильными", - сказал Габек.

На вопрос, должны ли "Зеленые" заменить Бербок в должности их кандидата на пост канцлера, Габек ответил: "Нет, это не обсуждается".

"В кампании" Зеленых "было несколько проблем, но ... я с нетерпением жду конца августа и сентября. Все возможно", - сказал Габек, который является одним из лидеров партии вместе с Бербок.

Опросы общественного мнения INSA, опубликованное ранее в воскресенье, показало, что левые социал-демократы (SPD) выравниваются с "Зелеными" в рейтингах на 18%, и следуют за консерваторами Меркель с 26%.

Опрос показал, что в гипотетическом прямом голосовании при канцлере кандидат от SPD Олаф Шольц далеко впереди с поддержкой 27%. Консерватор Армин Лашет имеет поддержку в 14%, на один балл опережая Бербок.

Темы: Германия
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