Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Латвии разбился частный самолет, погиб пилот из Литвы

Воскресенье, 8 августа 2021, 19:32

В воскресенье в Цесисский крае Латвии произошла авария частного самолета, в которой погиб гражданин Литвы. сообщает LTV со ссылкой на Управление гражданской авиации и Госполиция.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Авария произошла в Прикульський волости во время взлета самолета.

Сейчас к месту происшествия направляются специалисты Управления гражданской авиации Латвии.

В самолете находились двое граждан Литвы.

Пилот погиб во время аварии, пассажир с травмами доставлен в больницу.

В связи с инцидентом полиция начала уголовное производство и сейчас работает на месте для выяснения причин аварии.

Темы: ЛатвияЛитва
powered by lun.ua
Главное сегодня

Соратница Навального Соболь уехала из России – росСМИ

фото, видеоНа марше солидарности с белорусами в Киеве произошли столкновения

Оккупанты сорвали богослужение в монастыре ПЦУ в Крыму

В Минобороны напомнили Магучих об агрессии РФ: накладывает ограничения

На Львовщине новые больные с "Дельтой", вирус "привезли" из РФ и Британии

Пытки Луценко и Вербицкого: одного из подозреваемых вернули за решетку

Все новости...
Латвия
В Латвии задержали три группы нелегалов из Беларуси
В Латвии предложили ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью
В Латвии открыли дело из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске
Последние новости
01:53
Во время встречи Зеленского с Байденом обсудят три блока вопросов – Кулеба
01:08
Масштабный лесной пожар вспыхнул в Черногории
00:30
В Афганистане "Талибан" захватил столицы трех провинций
23:27
В Беларуси из школьной программы исключили оппозиционерку Алексиевич
23:08
Минздрав хочет к осени обеспечить диагностику "Дельты" в каждой области
22:45
Призер Олимпиады Горуна поддержал Магучих: Спорт вне политики
22:23
Соратница Навального Соболь уехала из России – росСМИ
21:45
фото, видеоНа марше солидарности с белорусами в Киеве произошли столкновения
21:26
"Динамо" в матче с двумя пенальти побеждает "Зарю"
21:11
В Кривом Роге бывший военный пострадал от взрыва гранаты
Все новости...