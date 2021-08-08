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В Латвии разбился частный самолет, погиб пилот из Литвы

Воскресенье, 8 августа 2021, 19:32
В Латвии разбился частный самолет, погиб пилот из Литвы

В воскресенье в Цесисский крае Латвии произошла авария частного самолета, в которой погиб гражданин Литвы. сообщает LTV со ссылкой на Управление гражданской авиации и Госполиция.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Авария произошла в Прикульський волости во время взлета самолета.

Сейчас к месту происшествия направляются специалисты Управления гражданской авиации Латвии.

В самолете находились двое граждан Литвы.

Пилот погиб во время аварии, пассажир с травмами доставлен в больницу.

В связи с инцидентом полиция начала уголовное производство и сейчас работает на месте для выяснения причин аварии.

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Темы: ЛатвияЛитва
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