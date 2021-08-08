"Динамо" в матче с двумя пенальти побеждает "Зарю"

Киевское "Динамо" в матче 3 тура украинской Премьер-Лиги со счетом 2:1 обыграло луганскую "Зарю".

Поединок прошел в Запорожье в воскресенье 8 августа.

Динамовцы первыми вышли вперед на 18-й минуте, когда после передачи Николая Шапаренко ударом головой отличился Александр Сирота – 1:0. Окончание второго тайма прошло в обоюдных атаках, хотя острее выглядели гости.

На 72-й минуте судья назначает пенальти за игру рукой в ​​штрафной луганчан. С 11 метров удар Де Пены взял Никита Шевченко. Через пять минут рефери уже назначает пенальти в ворота "Динамо". Удар с 11-ти метров принимает на себя штанга ворот.

На 80-й минуте после прострела от Виталия Миколенко Виталий Буяльский пробивает в угол ворот – 2:0. На третьей добавленной минуте к основному времени "Заря" сумела один гол отквитать. Раймонд Фримпонг вышел один на один с вратарем "Динамо" и пробил мимо Георгия Бущана.