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"Динамо" в матче с двумя пенальти побеждает "Зарю"

Воскресенье, 8 августа 2021, 21:26
Динамо в матче с двумя пенальти побеждает Зарю

Киевское "Динамо" в матче 3 тура украинской Премьер-Лиги со счетом 2:1 обыграло луганскую "Зарю".

Поединок прошел в Запорожье в воскресенье 8 августа.

Динамовцы первыми вышли вперед на 18-й минуте, когда после передачи Николая Шапаренко ударом головой отличился Александр Сирота – 1:0. Окончание второго тайма прошло в обоюдных атаках, хотя острее выглядели гости.

На 72-й минуте судья назначает пенальти за игру рукой в ​​штрафной луганчан. С 11 метров удар Де Пены взял Никита Шевченко. Через пять минут рефери уже назначает пенальти в ворота "Динамо". Удар с 11-ти метров принимает на себя штанга ворот.

На 80-й минуте после прострела от Виталия Миколенко Виталий Буяльский пробивает в угол ворот – 2:0. На третьей добавленной минуте к основному времени "Заря" сумела один гол отквитать. Раймонд Фримпонг вышел один на один с вратарем "Динамо" и пробил мимо Георгия Бущана.

Николай Аврамчук, УП

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Темы: футбол
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