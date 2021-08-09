ДТП в Турции: 6 погибших, 11 пострадавших
Понедельник, 9 августа 2021, 04:45
6 жертв и 11 пострадавших из-за аварии с участием служебного автобуса, произошедшей в районе Кемальпаша в провинции Измир на западе Турции.
Источник: губернатор провинции Измир Явуз Селим Кошер в twitter, Укринформ
Прямая речь Кошера: "6 граждан погибли, 11 получили ранения в результате аварии транспортного средства, которое столкнулось и перевернулось через ограждение в результате потери водителем управления".
Детали: ДТП произошло в районе Кемальпаша, по дороге в населенный пункт Саричалы.
На фото, опубликованных СМИ, видно, что микроавтобус перевернулся и встал на дыбы, врезавшись в дерево.