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ДТП в Турции: 6 погибших, 11 пострадавших

Понедельник, 9 августа 2021, 04:45
ФОТО: gazetetek

6 жертв и 11 пострадавших из-за аварии с участием служебного автобуса, произошедшей в районе Кемальпаша в провинции Измир на западе Турции.

Источник: губернатор провинции Измир Явуз Селим Кошер в twitter, Укринформ

Прямая речь Кошера: "6 граждан погибли, 11 получили ранения в результате аварии транспортного средства, которое столкнулось и перевернулось через ограждение в результате потери водителем управления".

Детали: ДТП произошло в районе Кемальпаша, по дороге в населенный пункт Саричалы.

 

На фото, опубликованных СМИ, видно, что микроавтобус перевернулся и встал на дыбы, врезавшись в дерево.

 

Темы: ТурцияДТП
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