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США объявили новые санкции против режима Лукашенко

Понедельник, 9 августа 2021, 19:26

В годовщину непризнанных международным сообществом выборов в Беларуси президент США Джо Байден подписал в понедельник указ, которым расширил уже существующие санкции против белорусского режима.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, пишет "Европейская правда".

"Сегодня, в годовщину мошеннических выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, президент Джозеф Байден-младший подписал исполнительный указ о дальнейших последствиях для Александра Лукашенко и его режима за их продолжающиеся атаки против демократических стремлений и прав белорусского народа, транснациональные репрессии и злоупотребления, нарушения международных норм и коррупцию", - говорится в сообщении Белого дома.

Подписанный Байденом указ расширяет масштабы чрезвычайного положения в стране, объявленного 16 июня 2006 года, санкционируя введение санкций в отношении лиц, работающих в определенных секторах экономики Беларуси, включая оборонный сектор, сектор безопасности, энергетический сектор, сектор хлорида калия, сектор табачных изделий, строительный сектор, транспортный сектор или любой другой сектор экономики Беларуси.

Министерство финансов США в связи с этим вводит крупнейший на сегодня раунд санкций против белорусских физических и юридических лиц, в частности, против ОАО "Беларуськалий" - одного из крупнейших государственных предприятий Беларуси и одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений. Это предприятие в США считают источником незаконного богатства режима Лукашенко.

Также санкции вводятся против Белорусского национального олимпийского комитета, который США обвиняют в отмывании денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов, ведущих бизнесменов, которые поддерживают режим Лукашенко, а также 15 компаний, с которыми они связаны, включая "Абсолютбанк", частный белорусский банк.

Под санкции попали также дополнительные субъекты, работающие в табачной, строительной, энергетической и транспортной отраслях экономики Беларуси.

США отметили, что санкции вводятся в скоординированной манере вместе с Канадой и Великобританией, а также мерами Европейского Союза от 24 июня.

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Темы: СШАсанкцииБеларусь
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