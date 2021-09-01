Лидер партии "5.10" Балашова подозревают в уклонении от уплаты налогов, начались аресты

Государственная фискальная служба арестовала 18 объектов недвижимости в Киеве ориентировочной стоимостью 200 млн грн киевского бизнесмена Геннадия Балашова.

Источник: сообщение ДФС, сообщение Балашова в Facebook

Дословно: "Сотрудники налоговой милиции... разоблачили известного предпринимателя и общественного деятеля, народного депутата Украины III созыва, в злоупотреблении полномочиями и в уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Установлено, что гражданин Украины в течение 2018-2019 годов, находясь на территории г. Киев, умышленно уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц и военного сбора на общую сумму более 9,6 млн грн путем продажи недвижимого имущества другим лицам по заниженной стоимости".

Детали: Сообщается, что Балашову сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Суд Киева наложил арест на 18 объектов недвижимости в Киеве ориентировочной стоимостью 200 млн грн.

Прямая речь Балашова: "Что сделала судья Константинова? Ограничила мою свободу и присудила залог в 9,6 млн гривен. За что? В 2018 году была продана Квартира, через нотариуса, ее оценивал лицензионный оценщик, сделку разрешил Госкомимущества. Нотариус оформил сделку после уплаты всех налогов. У налоговой претензий нет. Но заказали дело, и Продажа квартиры стала преступлением с целью уклонения от налогов. И залог в 9,6 млн.

Требуют до суда, потому, что это и есть замысел как ограбить, унизить и наказать. Судья продала ухвалу. Вот и все дело, о продаже квартиры. Все кто продавал квартиры в 18-19 году могут получить то же наказание. Это и есть издевательство над гражданами. Инвестиции? Безопасность? Нет это беспредел. Я платить не буду".