Кабмин уволил уполномоченного Украины по делам ЕСПЧ

Кабинет министров уволил Ивана Лищину с должности уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

Источник: сообщение Telegram нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко

Прямая речь: "Правительство освободило Лищину Ивана Юрьевича от должности заместителя Министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека".

Предыстория:

18 сентября 2019 Кабинет министров переназначил Ивана Лищину на должность заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.