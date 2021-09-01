Кабмин уволил уполномоченного Украины по делам ЕСПЧ
Среда, 1 сентября 2021, 17:45
Кабинет министров уволил Ивана Лищину с должности уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.
Источник: сообщение Telegram нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко
Прямая речь: "Правительство освободило Лищину Ивана Юрьевича от должности заместителя Министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека".
Предыстория:
18 сентября 2019 Кабинет министров переназначил Ивана Лищину на должность заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.
Украинская правда