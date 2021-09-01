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Кабмин уволил уполномоченного Украины по делам ЕСПЧ

Среда, 1 сентября 2021, 17:45

Кабинет министров уволил Ивана Лищину с должности уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

Источник: сообщение Telegram нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко

Прямая речь: "Правительство освободило Лищину Ивана Юрьевича от должности заместителя Министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека".

Предыстория:

18 сентября 2019 Кабинет министров переназначил Ивана Лищину на должность заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровЕСПЧ
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