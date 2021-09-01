Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники Украины и США договорились совместно использовать информацию о путешественниках

Среда, 1 сентября 2021, 20:17

Государственная пограничная служба Украины и Таможенная и пограничная служба США заключили соглашение, согласно которому будут совместно использовать информацию о тех, кто путешествует.

Источник: ГПСУ

Детали: Отмечается, что заключенное соглашение поможет выявлять террористов и других международных преступников.

Украинские пограничники говорят, что фактически между нашими государствами и пограничными ведомствами заложен новый уровень сотрудничества. Речь идет об использовании информации и анализе рисков для защиты границ и идентификации преступников.

Темы: СШАПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
США
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
США выкупают у Тайваня списанные Hawk для Украины – СМИ
Последние новости
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
Все новости...
Реклама: