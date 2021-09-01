Пограничники Украины и США договорились совместно использовать информацию о путешественниках

Государственная пограничная служба Украины и Таможенная и пограничная служба США заключили соглашение, согласно которому будут совместно использовать информацию о тех, кто путешествует.

Источник: ГПСУ

Детали: Отмечается, что заключенное соглашение поможет выявлять террористов и других международных преступников.

Украинские пограничники говорят, что фактически между нашими государствами и пограничными ведомствами заложен новый уровень сотрудничества. Речь идет об использовании информации и анализе рисков для защиты границ и идентификации преступников.