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COVID в Киеве: новых больных вдвое больше, чем выздоровлений, 3 человека умерли

Четверг, 2 сентября 2021, 11:22
COVID в Киеве: новых больных вдвое больше, чем выздоровлений, 3 человека умерли
Фото КГГА

За сутки 1 сентября в столице обнаружили 309 новых случаев коронавируса, три человека умерли, вместе с тем выздоровели 155 больных.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "309 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Три человека умерли".

Детали: Среди новых больных 171 женщина в возрасте от 20 до 95 лет, 109 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет, 12 девочек от 3 до 16 лет и 17 мальчиков от 1 до 17 лет.

40 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (65), в Подольском (45) и в Святошинском (43) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 224 801 подтвержденный случай коронавируса, 5 284 больных умерли, преодолели вирус 216 305 жителей столицы.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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