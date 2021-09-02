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"Слуги" хотят "морской день" в Верховной Раде

Четверг, 2 сентября 2021, 17:03
Александр Корниенко. фото с сайта СН

Народные депутаты от "Слуги народа" хотят назначить в Верховной Раде специальный пленарный день, который будет полностью посвящено законопроектам портовой сферы и морехозяйственного комплекса.

Источник: председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время рабочей поездки в Одессу, цитирует пресс-служба политсилы

Прямая речь: "Вопросов так много, что у нас уже вызревает "морской день" в Раде. Вместе с представителями отрасли мы соберем все инициативы, оформим их в законопроекты, и в этот день будем голосовать только их".

Детали: По словам заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Васькова, среди вопросов, которые долгое время не решались: улучшение хозяйственной деятельности, возобновление финансирования отрасли, использование портовых сборов, дерегуляция и другие.

Отметим, что эти заявления были сделаны в Одессе на встрече с предпринимателями и представителями морской отрасли.

Украинская правда
Темы: Слуга народаВерховная Рада
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