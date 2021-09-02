ЕС начал готовить пятый пакет санкций против Лукашенко

Европейский Союз начинает подготовку нового, пятого пакета санкций против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом заявил заместитель директора по Восточной Европы и Центральной Азии внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Последние действия режима Лукашенко, а именно инструментализация мигрантов государством, является вопиющей пренебрежением международными нормами. Это точно не поколеблет нашу решимость и точно не поможет в отмене санкций в отношении Беларуси, а совсем наоборот", - заявил Девинь.

Девинь выступал на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента, посвященных ситуации на границах ЕС с Беларусью.

"Мы продолжим борьбу с этой ужасной инструментализацией мигрантов и человеческих страданий режимом Лукашенко. Эта борьба, конечно, будет включать санкции. Работа над пятым пакетом начинается сейчас, совместно с государствами-членами ЕС", - добавил чиновник.

ЕС уже ввел четыре пакета персональных санкций за фальсификацию президентских выборов в Беларуси 2020 года и за последующее подавление протестов. В санкционном списке сейчас находятся 166 физических лиц, а также 15 организаций и предприятий.

Кроме того, после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске ЕС ввел экономические санкции в отношении Беларуси, которые, в частности, ограничивают импорт нефтепродуктов и калийных удобрений.

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