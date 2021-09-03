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Посол рассказал, как договаривались с "Талибаном" для эвакуации украинцев из Кабула

Пятница, 3 сентября 2021, 11:56
Фото с Twitter ЕП

Несмотря на отсутствие политического признания "Талибана", украинской стороне пришлось контактировать с группировкой для того, чтобы люди из украинских списков на эвакуацию смогли попасть в аэропорт Кабула.

Об этом "Европейской правде" рассказал Василий Серватюк, посол Украины в Таджикистане. Именно это посольство координировало эвакуацию, поскольку посольства в самом Афганистане у Украины нет.

"Мы понимаем, что без определенных контактов – официальных, неофициальных, через посредников – осуществить вывоз граждан невозможно. Не открою вам секрета, когда должны были вылетать наши шесть эвакуационных рейсов и к самолету нужно было пройти через три кольца охраны "Талибана" – с ними нужно было договариваться. Есть группа афгано-украинской дружбы, которая предоставляла нам помощь, транспорт, вела переговоры с "Талибаном" – и людей пропускали", – рассказал Серватюк. 

Он отметил, что перед терактом 26 августа у ворот аэропорта – о подготовке которого заранее знала западная разведка – люди из украинских списков тоже получили предупреждение от посольства с просьбой не ехать в аэропорт. Ни один из них в результате не погиб.

Василий Серватюк рассказал также, что эвакуационные рейсы в Украину формировали по четырем спискам.

Темы: Афганистанукраинцы
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