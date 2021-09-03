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Зеленский пожелал Беларуси такой же демократии, как в Украине

Пятница, 3 сентября 2021, 12:00
ФОТО: ОП

Президент Владимир Зеленский пожелал Беларуси стать свободной и демократической страной, как Украина.

Источник: Зеленский во время общения со студентами Стэнфордского университета

Прямая речь: "Я желаю вам (Беларуси - ред.) результата, того самого, который получила Украина - она ​​демократична и очень свободна. Я вам этого желаю - выжить.

И это будет ваш народ, ваша вера, ваша речь, ваша жизнь, искусство - сильнее, чем любое правительство. А правительств вечных не бывает. Пусть живет Беларусь...

Мы понимаем, что происходит у вас, мы точно так же понимаем, что то же происходило и у нас. Но этот путь - я не желаю вам проходить тот путь, который прошла Украина, люди Украины, семьи, которые потеряли свои жизни за борьбу за свободу своего народа, за свободу своей прекрасной страны".

Детали: Таким образом Зеленский ответил на вопрос, что он может посоветовать белорусам в условиях сложившейся политической обстановки и добавил, что "не желает Беларуси пройти тот трудный путь в борьбе за свободу, который прошла Украина".

Темы: ЗеленскийБеларусьУкраина
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