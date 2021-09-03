Премьер Польши - Евросоюзу: никто не может читать нам лекции о демократии и верховенстве права

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в пятницу, что никто не имеет права читать лекции его стране о демократии после того, как ЕС заявил, что переговоры по поводу выплаты миллиардов евро Варшаве все еще продолжаются из-за проблем с верховенством права.

Об этом глава польского правительства заявил в пятницу в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Никто не будет нас учить, что такое демократия и верховенство права, потому что Польша имеет очень длинную и благородную историю борьбы со всеми видами тоталитаризма и деспотами", - заявил он.

"Мы боролись за верховенство права и демократию в ужасные годы коммунизма, но у нас гораздо более древние традиции демократии, и мы не хотим, чтобы кто-нибудь в Западной Европе рассказывал, что такое демократия, что такое верховенство права, потому что нам виднее", - добавил польский премьер.

Два дня назад еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что судебный процесс в Польше относительно верховенства права ЕС является одним из обсуждаемых вопросов накануне выделения Польши миллиардов евро средств на восстановление после пандемии.

Ранее в этом году Моравецкий обратился в Конституционный суд страны с просьбой решить, что имеет преимущественную силу в Польше: польская Конституция или право ЕС.

Суд отложил вынесение решения, следующее заседание назначено на 22 сентября.