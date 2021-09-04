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ФИФА открыла дисциплинарное производство после расистских оскорблений насчет игроков

Суббота, 4 сентября 2021, 05:04
ФИФА открыла дисциплинарное производство после расистских оскорблений насчет игроков

ФИФА начала дисциплинарное производство после того, как английские игроки - речь идет в частности о футболистах Рахиме Стерлинге и Джуде Беллингеме - подверглись расистским оскорблениям во время победы 4: 0 над Венгрией в отборочном матче чемпионата мира в Будапеште.

Источник: BBC

Детали: Ранее УЕФА приказала Венгрии провести домашние матчи за закрытыми дверями из-за дискриминационного поведения их болельщиков. Запрет УЕФА связан с расизмом и другим дискриминационном поведением во время Евро-2020 в июне.

Тем не менее, в четверг болельщиков пропустили, поскольку игра перешла под юрисдикцию ФИФА. Болельщики на "Пушкаш Арене" выбросили на поле сигнальную ракету.

Беллингем написал в Twitter: "Это часть игры, и так будет всегда, пока те, у кого есть власть, не введут соответствующие наказания. Мы не можем позволить ненависти побеждать, продолжайте улыбаться".

Англия осудила злоупотребления как "абсолютно неприемлемые". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал ФИФА "принять решительные меры против виновных, чтобы навсегда исключить такое ​​позорное поведение из игре".

В ФИФА заявили, что дисциплинарное производство было начато "после анализа отчетов о матчах", добавив, что "наша (ФИФА - УП) позиция остается твердой и решительной в отказе от любых форм расизма и насилия, а также от любых других форм дискриминации или злоупотреблений". Отмечается, что "у нас есть очень четкая позиция нулевой терпимости к такому отвратительному поведению в футболе".

Темы: футболспорт
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