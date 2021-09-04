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Министры 20 стран соберутся для обсуждения ситуации в Афганистане — Блинкен

Суббота, 4 сентября 2021, 06:50

8 сентября состоится виртуальная встреча на уровне министров иностранных дел по ситуации в Афганистане - участие примут более 20 стран.

Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен, "Укринформ"

Детали: Уточняется, что встречу созывают Германия и США.

Прямая речь Блинкена: "Я встречусь с министром иностранных дел Германии Маасом (Хайко - УП), и мы проведем встречу на министерском уровне по Афганистану с ним лично, а также в виртуальном формате с партнерами из более 20 стран".

Напомним: 24 августа состоялось заседание лидеров стран G7 по Афганистану, на котором "Большая семерка" согласилась с планом действий насчет "Талибана", при этом их условием номер один является то, что боевики должны позволить желающим афганцам беспрепятственно выезжать из страны и после 31 августа .

Темы: СШАГерманияАфганистан
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