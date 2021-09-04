Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министры 20 стран соберутся для обсуждения ситуации в Афганистане — Блинкен

Суббота, 4 сентября 2021, 06:50
Министры 20 стран соберутся для обсуждения ситуации в Афганистане — Блинкен

8 сентября состоится виртуальная встреча на уровне министров иностранных дел по ситуации в Афганистане - участие примут более 20 стран.

Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен, "Укринформ"

Детали: Уточняется, что встречу созывают Германия и США.

Прямая речь Блинкена: "Я встречусь с министром иностранных дел Германии Маасом (Хайко - УП), и мы проведем встречу на министерском уровне по Афганистану с ним лично, а также в виртуальном формате с партнерами из более 20 стран".

Напомним: 24 августа состоялось заседание лидеров стран G7 по Афганистану, на котором "Большая семерка" согласилась с планом действий насчет "Талибана", при этом их условием номер один является то, что боевики должны позволить желающим афганцам беспрепятственно выезжать из страны и после 31 августа .

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАГерманияАфганистан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: