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Кандидат в канцлеры Германии от социал-демократов хочет коалицию с "Зелеными"

Воскресенье, 5 сентября 2021, 15:01
Олаф Шольц

Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Олаф Шольц хочет правительственную коалицию с "Зелеными", хотя опросы показывают, что ему понадобится поддержка третьей партии для достижения стабильного большинства в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Шольц и его социал-демократы (СДПГ) опережают консерваторов канцлера Ангелы Меркель накануне национальных выборов 26 сентября, которые обещают несколько вариантов коалиции и чрезвычайно сложные переговоры.

"Я хотел бы править вместе с "Зелеными"", - сказал Шольц, добавив, что политические предложения обеих сторон имеют много общего.

И СДПГ и "Зеленые" хотят повысить минимальную заработную плату до 12 евро в час с 9,60 евро, увеличить налоги для сверхбогатых и ускорить переход к возобновляемой энергии для достижения климатических целей.

Последний опрос Insa для Bild am Sonntag показал, что СДПГ Шольца имеет 25%, а блок ХДС / ХСС Армина Лашета - 20%. "Зеленые" претендуют на 16%, свободные демократы - 13%, правая AfD - 12%, а левые Linke - 7%.

Это означает, что коалиция, которую поддерживает Шольц с "Зелеными", не наберет достаточно голосов и будет нуждаться в поддержке ХДС / ХСС, свободных демократов или левых. Все партии исключают коалицию с AfD.

Темы: Германиявиборы
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