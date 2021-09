Свитолина вышла в четвертьфинал US Open

Элина Свитолина прошла в четвертьфинал US Open – открытого чемпионата США по теннису, который является четвертым и заключительным теннисным турниром серии Большого шлема.

Источник: Большой теннис Украины

