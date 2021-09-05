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Свитолина вышла в четвертьфинал US Open

Воскресенье, 5 сентября 2021, 20:45
btu.org.ua

Элина Свитолина прошла в четвертьфинал US Open – открытого чемпионата США по теннису, который является четвертым и заключительным теннисным турниром серии Большого шлема.

Источник: Большой теннис Украины

Детали: Свитолина в 1/8 финала обыграла румынку Симону Халеп.

Четвёртый круг: Элина Свитолина (Украина, 5) – Симона Халеп (Румыния, 12) 6-3, 6-3

В 1/4 финала Свитолина сыграет с победительницей матча Анжелик Кербер – Лейла Фернандес.

 

Украинка впервые в этом году выступит в четвертьфинале мэйджора. В 2019 году Свитолина дошла в Нью-Йорке до полуфинала. Сегодняшняя победа стала для украинки 20-й в основе на Открытом чемпионате США.

Темы: спорт
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