Свитолина вышла в четвертьфинал US Open

Элина Свитолина прошла в четвертьфинал US Open – открытого чемпионата США по теннису, который является четвертым и заключительным теннисным турниром серии Большого шлема.

Источник: Большой теннис Украины

🇺🇦 @ElinaSvitolina is through to the #USOpen quarterfinals without dropping a set! pic.twitter.com/0oh7OHHoac — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2021

Детали: Свитолина в 1/8 финала обыграла румынку Симону Халеп.

Четвёртый круг: Элина Свитолина (Украина, 5) – Симона Халеп (Румыния, 12) 6-3, 6-3

В 1/4 финала Свитолина сыграет с победительницей матча Анжелик Кербер – Лейла Фернандес.

Украинка впервые в этом году выступит в четвертьфинале мэйджора. В 2019 году Свитолина дошла в Нью-Йорке до полуфинала. Сегодняшняя победа стала для украинки 20-й в основе на Открытом чемпионате США.