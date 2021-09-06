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ЧМ-2022: матч Бразилии и Аргентины прервали из-за нарушения изоляции игроками

Понедельник, 6 сентября 2021, 12:35
ЧМ-2022: матч Бразилии и Аргентины прервали из-за нарушения изоляции игроками
Фото с CNN

Матч отбора на Чемпионат мира 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины прервали из-за нарушения игроками введенных правил карантина.

Источник: "Reuters" и "Радио Свобода"

Детали: Матч прервали через 5 минут после начала игры. На поле вышли сотрудники Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полицейские. Они задержали четырех игроков сборной Аргентины.

Вратарь "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес и дуэт "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро и Джованни Ло Чельсо были на поле "Нео Кимико Арена" в составе аргентинской команды, а Эмилиано Буэндиа был на трибунах в это время.

Они предоставили бразильским властям ложную информацию, что в последнее время не были в Великобритании. При этом все они выступают в английской Премьер-лиге.

В Бразилии путешественникам, которые были в Великобритании, Южной Африке или Индии в течение последних 14 дней, запрещен въезд в страну, если они не являются гражданами Бразилии или имеют постоянное место жительства.

Все лица, прибывшие в Бразилию из Великобритании, должны пройти двухнедельный карантин.

В Anvisa заявили, что они множество раз предупредили о нарушении четырьмя аргентинцами правил карантина. В субботу официальным лицам Аргентины сообщили, что футболисты должны пойти на изоляцию, а когда и эти инструкции были проигнорированы, служба попросила полицию выполнить постановление об изоляции в воскресенье утром.

Президент Бразильской футбольной конфедерации Эрнальдо Родригес заявил, что он "возмущен" сценами, которые разошлись по всему футбольному миру. Он отметил, что Anvisa могла решить этот вопрос еще до начала игры.

Судьбу поединка определит дисциплинарный комитет ФИФА.

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболкарантинБразилияВеликобританияэпидемия
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