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В Украине "бабье" лето: на всю неделю прогнозируют роскошную погоду

Понедельник, 6 сентября 2021, 13:05
В Украине бабье лето: на всю неделю прогнозируют роскошную погоду
ФОТО UNSPLASH.COM

Во вторник синоптики прогнозируют свежую осеннюю погоду без осадков, а температура воздуха прогреется до +15+20 градусов тепла.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко, Укргидрометцентр

Прямая речь: Новая неделя началась в Украине свежим, даже холодным, воздухом.

В течение дня 7 сентября в большинстве областей Украины ожидается +15+20 градусов, на Закарпатье и на юге до +23 градусов.

Заморозки на почве еще задержатся, однако уже со среды станет интенсивнее теплеть, и ночью, и днем​​".

Детали: По словам синоптика, температура воздуха ночью будет приближаться к нулю, однако днем ​​начнет понемногу прогреваться.

 

Антициклон Hermelinde будет блокировать любые осадки, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода.

Диденко отмечает, что сейчас в Украине первое "бабье лето".

В Киеве вторник, как собственно и вся неделя, будет с сухой малооблачной солнечной погодой.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается +3+6 градусов, в окрестностях до заморозков на почве, днем ​​предполагается до +18 градусов.

В течение недели в Киеве, как и во всей Украине, становиться теплее, заморозки отступят, днем ​​столбики термометров поднимутся до + 20-ти и за +20, дожди маловероятны.

Синоптик отмечает, что неделя обещает роскошную погоду.

В то же время, ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый).

Темы: погодаУкраина
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