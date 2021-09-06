В Украине "бабье" лето: на всю неделю прогнозируют роскошную погоду
Во вторник синоптики прогнозируют свежую осеннюю погоду без осадков, а температура воздуха прогреется до +15+20 градусов тепла.
Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко, Укргидрометцентр
Прямая речь: Новая неделя началась в Украине свежим, даже холодным, воздухом.
В течение дня 7 сентября в большинстве областей Украины ожидается +15+20 градусов, на Закарпатье и на юге до +23 градусов.
Заморозки на почве еще задержатся, однако уже со среды станет интенсивнее теплеть, и ночью, и днем".
Детали: По словам синоптика, температура воздуха ночью будет приближаться к нулю, однако днем начнет понемногу прогреваться.
Антициклон Hermelinde будет блокировать любые осадки, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода.
Диденко отмечает, что сейчас в Украине первое "бабье лето".
В Киеве вторник, как собственно и вся неделя, будет с сухой малооблачной солнечной погодой.
Температура воздуха ближайшей ночью ожидается +3+6 градусов, в окрестностях до заморозков на почве, днем предполагается до +18 градусов.
В течение недели в Киеве, как и во всей Украине, становиться теплее, заморозки отступят, днем столбики термометров поднимутся до + 20-ти и за +20, дожди маловероятны.
Синоптик отмечает, что неделя обещает роскошную погоду.
В то же время, ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый).