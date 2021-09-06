Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украине "бабье" лето: на всю неделю прогнозируют роскошную погоду

Понедельник, 6 сентября 2021, 13:05
ФОТО UNSPLASH.COM

Во вторник синоптики прогнозируют свежую осеннюю погоду без осадков, а температура воздуха прогреется до +15+20 градусов тепла.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко, Укргидрометцентр

Прямая речь: Новая неделя началась в Украине свежим, даже холодным, воздухом.

В течение дня 7 сентября в большинстве областей Украины ожидается +15+20 градусов, на Закарпатье и на юге до +23 градусов.

Заморозки на почве еще задержатся, однако уже со среды станет интенсивнее теплеть, и ночью, и днем​​".

Детали: По словам синоптика, температура воздуха ночью будет приближаться к нулю, однако днем ​​начнет понемногу прогреваться.

 

Антициклон Hermelinde будет блокировать любые осадки, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода.

Диденко отмечает, что сейчас в Украине первое "бабье лето".

В Киеве вторник, как собственно и вся неделя, будет с сухой малооблачной солнечной погодой.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается +3+6 градусов, в окрестностях до заморозков на почве, днем ​​предполагается до +18 градусов.

В течение недели в Киеве, как и во всей Украине, становиться теплее, заморозки отступят, днем ​​столбики термометров поднимутся до + 20-ти и за +20, дожди маловероятны.

Синоптик отмечает, что неделя обещает роскошную погоду.

В то же время, ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый).

Темы: погодаУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Арахамия объяснил, почему фракция не реагирует на ДТП Трухина

"Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на выборы мэра Харькова

Новости 6 сентября: девушка с арбалетом, усиление карантина

"Суд" отправил Джеляла под стражу на два месяца

Умер Бельмондо

Монастырский представил свою команду в МВД

Все новости...
погода
В Украину пришло Бабье лето – синоптик
Погода в воскресенье порадует теплом
Погода: ночные заморозки уже близко
Последние новости
22:44
На восстановление Костела Святого Николая надо 75 млн – Ткаченко
21:57
Арахамия объяснил, почему фракция не реагирует на ДТП Трухина
21:38
Новости экономики: когда ждать метро на Виноградарь и усиления карантина
21:30
От "слуг" в нардепы на довыборах в Черкасской области пойдет мэр Золотоноши
21:02
"Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на выборы мэра Харькова
21:00
Новости 6 сентября: девушка с арбалетом, усиление карантина
20:38
Саакашвили обещает приехать в Грузию ко 2 октября, несмотря на угрозу ареста
20:24
Укрзализныця за лето возобновила пассажирские перевозки на 70% к уровню 2019 года
20:09
США отреагировали на приговор двум соратникам Тихановской
19:40
Экс-член Совета НБУ Шапран судится с парламентом за прежнюю должность
Все новости...