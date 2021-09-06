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В Раде хотят дать людям возможность отзывать чиновников с должностей

Понедельник, 6 сентября 2021, 13:50
Руслан Стефанчук, фото Дмитрия Ларина

В "пакете народовластия", который разрабатывается в Верховной Раде, хотят предусмотреть возможность отзыва того или иного должностного лица, который избран народом.

Источник: первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь: "Я возглавляю рабочую группу, которая занимается разработкой законодательства по вопросам прямой демократии или народовластия. У нас большой пул. Мы сейчас остановились на двух наиболее важных - это всеукраинский и местный референдумы.

Кроме того, мы сейчас разрабатываем законодательство, касающееся того, что во всем мире называется recalls - возможность отзыва того или иного должностного лица, который избран народом ".

Детали: Других подробностей законодательной инициативы Стефанчук не представил. 

По его словам, в Верховной Раде планируют вносить элементы прямой демократии в сферу правосудия, "подпитывая" электронной составляющей. Разрабатывают также изменения для внедрения в Украине мировых судов и рассматривают вопрос суда присяжных.

Темы: Верховная Радазаконодательство
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