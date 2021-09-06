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Монастырский озвучил свои приоритеты в МВД

Понедельник, 6 сентября 2021, 14:21
Монастырский озвучил свои приоритеты в МВД
Денис Монастырский. фото с Facebook МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский назвал приоритетные проекты МВД: строительство государственной границы, "полицейский офицер громады", Сustody Records, создание европейского хаба по пожаротушению и добровольных пожарных дружин, "безопасная школа" и цифровизация.

Источник: Монастырский в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "МВД уникально тем, что все хорошие инициативы тут уже либо начаты, либо кем-то ранее уже начинались, но были забыты. Многое было начато Аваковым. Анализируя проекты, я также исхожу из того, увеличивает ли конкретный проект безопасность граждан на улицах, в районах, городах и селах...

Один из проектов, на котором президент сделал акцент в общении со мной, – это строительство государственной границы. И этот процесс должен быть конечным, а не растянуться на 30 лет строительства, по прошествии которых мы ничего не получим".

Детали: В Нацполиции, по словам министра, приоритетным будет проект "полицейский офицер громады".

"Он получил динамику несколько лет назад, является наиболее мультипликативным, больше всех дает присутствия правопорядка на местах, увеличивает чувство безопасности", - пояснил Монастырский.

Еще один проект, по словам главы МВД, касается урегулирования общения человека в полицейском участке – организации пространства общения полицейского и гражданина.

Частью этого проекта является Сustody Records – проект постоянной электронной фиксации всех действий относительно задержанных, с момента фактического задержания гражданина до момента его выхода из полицейского участка.

Также, по словам Монастырского, в приоритете создание европейского хаба по пожаротушению.

Кроме того, как отметил глава МВД, будет запущен проект добровольных пожарных дружин. Увеличение патрульной полиции и службы охраны возле школ, появление специалиста по безопасности в школах, по словам главы ведомства, будет сделано в рамках проекта "безопасная школа".

В еще одном направлении работы МВД – цифровизации, Монастырский рассчитывает на "большой прорыв" и максимальное дистанцирование гражданина и чиновника, как при предоставлении госуслуг, так и при фиксации административных правонарушений.

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Темы: МВД
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