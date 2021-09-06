Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У стратегических центров при Минкульте и СНБО сменилось руководство после 5 месяцев работы

Понедельник, 6 сентября 2021, 15:58
У стратегических центров при Минкульте и СНБО сменилось руководство после 5 месяцев работы
Любовь Цибульская, фото из ее Facebook

Из руководства Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики увольняются глава  Любовь Цибульская и ее заместительница Татьяна Карась, на их должностях будут работать Игорь Соловей и Николай Балабан.

Источник: Facebook-посты Цыбульской, Карась и Соловья

Прямая речь Цыбульской: "Моя работа в качестве руководительницы Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности подходит к концу. Я приняла это решение со спокойным сердцем. Это были очень интенсивные 6 месяцев, которыми я горжусь.

Моей целью с самого начала было запустить новую организацию, собрать мощную команду, показать, что государство тоже может делать высококлассную экспертизу по гибридным угрозам. Теперь время передать все наработанное нами с Татьяна Карась нашим преемникам – Игорю Соловью как руководителю Центра и Николаю Балабану как его заместителю".

Детали: По словам Цыбульской, эти кандидатуры она сама предложила министру Александру Ткаченко – и они были согласованы.

Соловей подтвердил эти кадровые изменения и добавил, что Цибульская и Карась "остаются в команде: как советники они сосредоточатся на международной деятельности и связям с западными партнерами". .

Цибульская отметила, что Центр около 5 месяцев ждал финансирования, но теперь средства выделены.

"Теперь бюджет у нас есть. И мы набрали команду из 9 человек. Дальше будет больше", – заявила она.

"С самого начала я хотела, чтобы Центр работал по аналогии с центрами передового опыта НАТО. И именно так мы с командой выстраивали работу", – добавила Цибульская.

Соловей отметил, что поражен той базой и основой команды, которая создана за полгода существования Центра.

"Все хорошее будет сохранено и преумножено. Надеюсь, что мой опыт – журналиста, аналитика международных отношений и специалиста по российской дезинформации, и опыт Николая – историка и исследователя гибридных угроз, только усилят Центр", – написал он.

Этому предшествовало: 20 август руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Полина Лысенко ушла в декрет.

Предыстория:

  • Центр противодействия дезинформации при СНБО презентовали 6 апреля, а Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте 31 марта 2021 года.
  • За первые два месяца существования ни один из них не получил помещения и финансирования, а соответственно, и штата.

Читайте также: Что делать, когда врет Арестович и Facebook? Объясняют руководительницы новых центров при СНБО и Минкульте

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СНБОМинкультурыкадрыдезинформация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
СНБО
Брокер mono invest Exante попал под санкции СНБО: инвесторам предлагают немедленно закрыть счета
За коррупцию в судах будет светить до 15 лет: Зеленский подписал указ
Зеленский и СНБО дали месяц, чтобы местные власти навели порядок с укрытиями
Последние новости
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама: