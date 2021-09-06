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У стратегических центров при Минкульте и СНБО сменилось руководство после 5 месяцев работы

Понедельник, 6 сентября 2021, 15:58
Любовь Цибульская, фото из ее Facebook

Из руководства Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики увольняются глава  Любовь Цибульская и ее заместительница Татьяна Карась, на их должностях будут работать Игорь Соловей и Николай Балабан.

Источник: Facebook-посты Цыбульской, Карась и Соловья

Прямая речь Цыбульской: "Моя работа в качестве руководительницы Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности подходит к концу. Я приняла это решение со спокойным сердцем. Это были очень интенсивные 6 месяцев, которыми я горжусь.

Моей целью с самого начала было запустить новую организацию, собрать мощную команду, показать, что государство тоже может делать высококлассную экспертизу по гибридным угрозам. Теперь время передать все наработанное нами с Татьяна Карась нашим преемникам – Игорю Соловью как руководителю Центра и Николаю Балабану как его заместителю".

Детали: По словам Цыбульской, эти кандидатуры она сама предложила министру Александру Ткаченко – и они были согласованы.

Соловей подтвердил эти кадровые изменения и добавил, что Цибульская и Карась "остаются в команде: как советники они сосредоточатся на международной деятельности и связям с западными партнерами". .

Цибульская отметила, что Центр около 5 месяцев ждал финансирования, но теперь средства выделены.

"Теперь бюджет у нас есть. И мы набрали команду из 9 человек. Дальше будет больше", – заявила она.

"С самого начала я хотела, чтобы Центр работал по аналогии с центрами передового опыта НАТО. И именно так мы с командой выстраивали работу", – добавила Цибульская.

Соловей отметил, что поражен той базой и основой команды, которая создана за полгода существования Центра.

"Все хорошее будет сохранено и преумножено. Надеюсь, что мой опыт – журналиста, аналитика международных отношений и специалиста по российской дезинформации, и опыт Николая – историка и исследователя гибридных угроз, только усилят Центр", – написал он.

Этому предшествовало: 20 август руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Полина Лысенко ушла в декрет.

Предыстория:

  • Центр противодействия дезинформации при СНБО презентовали 6 апреля, а Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте 31 марта 2021 года.
  • За первые два месяца существования ни один из них не получил помещения и финансирования, а соответственно, и штата.

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Украинская правда
Темы: СНБОМинкультурыкадрыдезинформация
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