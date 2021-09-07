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Синоптик прогнозирует "вкусные" +22 в Украине

Вторник, 7 сентября 2021, 12:04
Фото slovoidilo.ua

В ближайшие дни в Украине будет солнечно и тепло, осадки не ожидаются.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцнтр

Прямая речь: "И завтра (8 сентября – ред.), и в ближайшие дни шансы на дождь у нас минимальные. К приятной солнечной сентябрьской красоте прижмется комфортная температура воздуха.

Уже ближайшей ночью уменьшается вероятность заморозков, а днем ​​в среду столбики термометров в Украине поднимутся до +17+24 градусов". 

 
скриншот из meteo.gov.ua

Детали: Утром в Украине ожидаются туманы.

В Киеве 8 сентября синоптик прогнозирует "вкусные" +20+22 градуса, без осадков. 

 
Скриншот из meteo.gov.ua

По данным Диденко, такая погода продлится еще как минимум несколько дней.

Украинская правда
Темы: погода
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