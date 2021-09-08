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Главный пограничник требует извинений от нардепа из команды Тимошенко за ложь

Среда, 8 сентября 2021, 11:57
Главный пограничник требует извинений от нардепа из команды Тимошенко за ложь
Сергей Дейнеко. фото ГПСУ

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко требует опровержения недостоверной информации о "неправомерных тендерах" ГПСУ от народного депутата фракции "Батькивщина" Валентина Наливайченко.

Источник: Дейнеко в Facebook

Прямая речь: "Манипуляция и ложь. К большому сожалению, это - современный стиль работы отдельных политиков. Спекулируя информацией, такие чиновники сознательно вводят в заблуждение общество, наносят вред нашему государству и отношениям с международными партнерами.

Пример этому - народный депутат Украины Валентин Наливайченко. Случайно увидел эфир одного из телеканалов, к которому он привлекался.

Давать оценку всем его словам не буду, но что касается Государственной пограничной службы отвечу, не привык терпеть грязь, которой хотят облить пограничников.

Говоря на тему международной помощи, он заявил о коррупции в силовом блоке Министерства обороны Украины и не приводя никаких фактов, озвучил, что пограничное ведомство "в этом году, этим летом, заключает тендер на песок и щебень, причем по цене втрое и в четыре раза выше чем на рынке в Украине. На 155 миллионов тендер, на сто миллионов гривен завышены цены, только на песок, только одна Государственная пограничная служба .... К чему это все опять скатывается".

Далее он советует для изменений в Украине смотреть на себя и наводить порядок у себя. Поэтому я советую это сделать в первую очередь ему - перестать врать.

Более того, я требую от него опровергнуть озвученную им информацию, ведь Государственная пограничная служба Украины не проводила ни одного подобного тендера, или дать подтверждение своим словам".

Детали: Дейнеко отметил, что бюджет ведомства используется крайне экономно, все тендеры проходят необходимые процедуры, в частности, и проверки, а международная помощь подробно проговаривается с партнерами.

Глава ГПСУ напоминает, что благодаря доверию к Госпогранслужбе, среди последнего, достигнуты договоренности с США совместно противодействовать транснациональным наркотрафикам, заключено соглашение по использованию информации о путешествующих, активно развивается Морская охрана, получается необходимое оборудование и тому подобное. Вся предоставленная стратегическим партнером помощь используется для повышения уровня пограничной и национальной безопасности обеих стран, подчеркнул Дейнеко.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаБатькивщина
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