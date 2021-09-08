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В Украине до конца недели будет тепло и сухо

Среда, 8 сентября 2021, 12:47
В Украине до конца недели будет тепло и сухо
Фото rosdim.com

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая теплая погода, без осадков.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Диденко: "9 сентября во всех областях Украины дождей не предвидится. Однако без атмосферных явлений не останемся – будут возникать красивые, хотя и опасные, возможно, для водителей, туманы".

Детали: В четверг в Украине без осадков, ночью +6-11°, на побережье Черного моря до +14 °; днем 20-25°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма +15-17°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве 9 сентября без осадков, ночью +9-11°, днем +​​23-25 ​°. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 9 сентября самая высокая температура днем ​​(+33,5°) была в 1944 году, самая низкая ночью (+2,4°) в 1900 году.

10 сентября в Украине без осадков, ночью +8-13°, днем +​​21-26°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве в пятницу без осадков, ночью +10-12°, днем ​​+23-25​​°. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

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Темы: погода
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