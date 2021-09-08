В Чехии второй приговор за два дня: 20 лет тюрьмы за участие в боевых действиях на стороне "ДНР"

Окружной суд чешского города Пльзень приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима 27-летнего Лукаша Новачека за участие в боевых действиях в 2015 году на востоке Украины вместе с пророссийскими сепаратистами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Согласно материалам дела, Новачек поехал на Донбасс в июле 2015 года, где принимал активное участие в деятельности боевиков так называемой "Донецкой народной республики".

Новачек был осужден за теракт и участие в организованной преступной группе. Приговор не окончательный, обвиняемый сразу заявил о подаче апелляции и все время утверждает, что не принимал участия в боевых действиях.

Сам Новачек рассказал еще нескольким людям, которые дали показания в суде, что он участвовал в боевых действиях в Украине. По мнению суда, свидетели не знали друг друга. Позже Новачек сказал, что просто хвастался.

В медицинском заключении также указано, что причиной того, что он обратился к психиатру, было то, что он воевал в Украине и страдал от проблем с психическим здоровьем.

Доказательства также включают фотографии и видео, снятые на его мобильный телефон, где он позирует в форме боевиков с оружием. На одном из видеороликов, снятых у Донецкого аэропорта, он говорит о своем присутствии на ломаном русском языке. Он утверждает, что хотел бороться с украинским "фашистами", и говорит, что ему стыдно видеть, что украинцы делают с мирным населением.

Новачек в суде заявил, что не принимал участия в боевых действиях, а только работал на кухне. "Я поехал туда, чтобы увидеть девушку по имени Наташа, с которой познакомился в социальной сети. Меня начали уговаривать вступить в армию Новороссии. Я не хотел там умирать, поэтому мы договорились, что я буду просто гражданским служащим, помогать на кухне и т.д. Я сдал свой паспорт по приезде", – рассказал он.

Напомним, 7 сентября суд Праги пражский суд приговорил Иржи Урбанека к 20-летнему тюремному заключению за теракт и участие в террористической группе. Урбанек, который много лет назад уехал из Чехии на Донбасс, был привлечен к уголовной ответственности заочно.

В июне городской суд Праги приговорил к 20 годам тюремного заключения гражданина Чехии Мартина Кантора, который воевал на стороне так называемой "Луганской народной республики".