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Австрия усилила ограничения для невакцинированных от коронавируса

Среда, 8 сентября 2021, 14:57

Австрия усилит ряд мер по борьбе с COVID-19, однако в первую очередь они будут применяться только к тем, кто не вакцинировался.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Правительство объявило, что ограничения начнут действовать с 15 сентября. Объявление было сделано на фоне роста показателей инфицирования и госпитализаций, в том числе в отделениях интенсивной терапии.

Со следующей среды тесты на антиген будут действительны только 24 часа. Некоторое время так было в Вене, однако эти тесты действовали в течение 48 часов на остальной территории страны.

Канцлер Курц сказал на пресс-конференции, что "ответом должна быть вакцинация, а не изоляция". По его словам, эти меры будут применяться только к непривитым, чтобы защитить их и защитить больницы от перегрузки.

Невакцинированные люди должны будут носить маски FFP2 в магазинах второстепенной важности, таких как магазины одежды, канцелярских товаров и тому подобное. Тем, кто прошел вакцинацию, не нужно будет носить маску, хотя они все же рекомендуются.

Одно изменение, которое касается как вакцинированных, так и непривитых людей, заключается в том, что маски FFP2 снова будут необходимы в супермаркетах и ​​общественном транспорте. В настоящее время являются обязательными только тканевые маски.

Также были предусмотрены более строгие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации в отделениях интенсивной терапии.

Курц объявил, что количество занятых коек в отделениях интенсивной терапии должно стать новым ведущим индикатором для ограничений вместо семидневной заболеваемости.

Если в течение семи дней подряд достигается более 15% заполняемости, непривитые люди больше не будут допускаться в ночные клубы и на более масштабные мероприятия.

Если показатель вырастает до 20%, тесты на антиген больше не будут действительны для баров, ресторанов, тренажерных залов, парикмахерских и других мест. Для посещения потребуется ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или доказательство о выздоровлении.

Главы федеральных земель, особенно Каринтии и Вены, выразили недовольство тем, что правительство не провело дополнительных консультаций по поводу новых ограничительных мер.

Ранее Курц заявлял, что пандемия коронавируса практически закончилась для тех, кто был вакцинирован и "время локдаунов должно быть закончено".

Темы: Австриякарантин
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