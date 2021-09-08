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Оккупанты бросили в ШИЗО крымского татарина, который недавно переболел на COVID-19

Среда, 8 сентября 2021, 17:29
фото: Крымская солидарность

Крымского татарина, которого незаконно осудили в РФ, Теймура Абдуллаева безосновательно поместили в штрафной изолятор.

Источник: Facebook-страница омбудсмена Людмилы Денисовой

Прямая речь: "Администрация "ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан" отправила его в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией.

Состояние здоровья Теймура не позволяет находиться в таких условиях, ведь он недавно перенес COVID-19, который вызвал осложнения работы сердечно-сосудистой системы и почек. На этом фоне участились гипертонические кризы".

Детали: По словам Денисовой, права Абдуллаева постоянно нарушают, ведь он безосновательно провел в штрафном изоляторе рекордное количество дней - 374.

Действия оккупантов приравниваются к пыткам и являются прямым нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод - права на жизнь и получения медицинской помощи.

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить восстановление прав Абдуллаева.

В частности, предоставить ему необходимую медпомощь, а также выяснить правомерность помещения в ШИЗО.

Омбудсмен призвала международное сообщество обратить внимание на нарушение прав Абдуллаева и усилить давление на оккупанта, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить.

Украинская правда
Темы: Крымомбудсмен
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