Силовики освободили 120 человек из рабства в Днепропетровской области

Столичные правоохранители задержали группу лиц, которые удерживали 120 человек в трудовом рабстве.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По данным следствия, участники преступной группы на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы подыскивали граждан, находящихся в сложных жизненных условиях и не имеющих постоянного места жительства.

Указанным лицам злоумышленники предлагали работу, связанную с выращиванием и сбором сельскохозяйственной продукции на территории Днепропетровской области, обещая зарплату от 3000 до 4000 грн. в месяц, а также бесплатное жилье и трехразовое питание.

Завербованных людей микроавтобусами доставляли на территорию агрофирмы в Днепропетровской области, где расселяли в полуразвалившихся домах с абсолютно отсутствующими условиями для проживания.

Ежедневно рабочих привлекали к работе в производственно-складских помещениях агрофирмы, а также в сезон на полях для сбора урожая. Работать заставляли по 12-16 часов в сутки.

Обещанные денежные средства потерпевшие не получали, а весь их "заработок" ограничивался питанием сомнительного качества 2-3 раза в сутки и алкогольными напитками.

Прямая речь Максимец: "На территории домов, где проживали завербованные лица, за ними постоянно следили так называемые бригадиры, которые контролировали подъем и направление на работу, ограничивали их в передвижении по возвращении с работ, унижали, применяли психологическое давление.

Пострадавшие, несмотря на нечеловеческие условия проживания и труда, не могли оставить бараки и убежать. На них постоянно осуществлялось психологическое давление, в случае любого несогласия - еще и физическое насилие. Будучи отрезанными от внешнего мира, рабочие не имели ни средств связи, ни документов. Кроме этого, им постоянно обещали заплатить деньги, для того чтобы как можно дольше удерживать их и мотивировать работать".

Детали: По результатам многомесячной работы по документированию деятельности преступной группы 8 сентября силовики провели 18 обысков, в том числе по адресам агропредприятия, в домах, где удерживали людей, а также в автомобилях фигурантов.

В ходе следственных действий изъяты черновики, денежные средства, банковские карты, телефоны, ноутбуки, паспорта, бутылки со спиртосодержащей жидкостью и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

На момент обысков на территории агропредприятия в трудовом рабстве находилось 120 человек, которые сейчас освобождены. 17 из них уже обратились в правоохранительные органы с заявлениями о совершении в отношении них преступления.

Пять фигурантов задержаны. Среди них - вербовщики и бригадиры.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.