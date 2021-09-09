В облцентрах установили еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД
Четверг, 9 сентября 2021, 18:46
В Украине установили еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, которые заработают с 10 сентября.
Источник: первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий в Facebook
Детали: На автодорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы заработают приборы фиксации правонарушений с 10 сентября.
Теперь общее количество камер равно 138.
Расположение:
Николаев
- просп. Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора ул. Пушкинской (50 км / ч)
- просп. Богоявленский, 140, направление направления прибора в направлении ул. 295-й Стрелковой Дивизии (50 км / ч)
Полтава
- ул. Великотирновская, 19, направление направления прибора ул. Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км / ч)
- ул. Героев АТО, 31 направление направления прибора ул. Цветочная (50 км / ч)
- ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление направления прибора ул. Квитки Цисык (50 км / ч)
Харьков
- просп. Науки, 60-А, направление направления прибора ул. Новгородская (ограничение скорости 50 км / ч)
- просп. Науки, 7-В, направление направления прибора ул. Бакулина (50 км / ч)
- просп. Московский, 86-А, направление направления прибора ул. Никитина (50 км / ч)
- просп. Льва Ландау, 27, направление направления прибора ул. Маршала Федоренко (50 км / ч)
- ул. Полтавский Шлях, 79, направление направления прибора ул. Семинарская (50 км / ч)
- Белгородское шоссе, 1, направление направления прибора ул. Коммуны (50 км / ч)
Черновцы:
- Старожучкивський Путь, направление направления прибора ул. Белорусская (ограничение скорости 50 км / ч)
- Старожучкивський Путь, направление направления прибора ул. Староконстантиновская (50 км / ч)
- ул. Винниченко, 116, направление движение прибора ул. Степная (50 км / ч)
- ул. Винниченко, 97, направление направления прибора ул. Жасминная (50 км / ч).
Полтавская область
- на 324 км + 515 автодороги М-03 направление направления прибора м. Полтава (ограничение скорости 90 км / ч)
- на 319 км + 374 автодороги М-03 направление направления прибора м. Полтава (50 км / ч)
- на 30 км + 459 автодороги М-22 направление направления прибора м. Полтава (50 км / ч)
м. Кременчуг
- ул. Андрея Ковалева, 17, направление направления прибора ул. Казацкая (ограничение скорости 50 км / ч)
- просп. Свободы, 69-А направление направления прибора ул. Родимцева (50 км / ч)
Украинская правда