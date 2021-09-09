Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В облцентрах установили еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД

Четверг, 9 сентября 2021, 18:46
фото: РАДиО СВОБОДА

В Украине установили еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, которые заработают с 10 сентября.

Источник: первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий в Facebook

Детали: На автодорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы заработают приборы фиксации правонарушений с 10 сентября.

Теперь общее количество камер равно 138.

Расположение:

Николаев

  • просп. Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора ул. Пушкинской (50 км / ч)
  • просп. Богоявленский, 140, направление направления прибора в направлении ул. 295-й Стрелковой Дивизии (50 км / ч)

Полтава

  • ул. Великотирновская, 19, направление направления прибора ул. Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км / ч)
  • ул. Героев АТО, 31 направление направления прибора ул. Цветочная (50 км / ч)
  • ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление направления прибора ул. Квитки Цисык (50 км / ч)

Харьков

  • просп. Науки, 60-А, направление направления прибора ул. Новгородская (ограничение скорости 50 км / ч)
  • просп. Науки, 7-В, направление направления прибора ул. Бакулина (50 км / ч)
  • просп. Московский, 86-А, направление направления прибора ул. Никитина (50 км / ч)
  • просп. Льва Ландау, 27, направление направления прибора ул. Маршала Федоренко (50 км / ч)
  • ул. Полтавский Шлях, 79, направление направления прибора ул. Семинарская (50 км / ч)
  • Белгородское шоссе, 1, направление направления прибора ул. Коммуны (50 км / ч)

Черновцы:

  • Старожучкивський Путь, направление направления прибора ул. Белорусская (ограничение скорости 50 км / ч)
  • Старожучкивський Путь, направление направления прибора ул. Староконстантиновская (50 км / ч)
  • ул. Винниченко, 116, направление движение прибора ул. Степная (50 км / ч)
  • ул. Винниченко, 97, направление направления прибора ул. Жасминная (50 км / ч).

Полтавская область

  • на 324 км + 515 автодороги М-03 направление направления прибора м. Полтава (ограничение скорости 90 км / ч)
  • на 319 км + 374 автодороги М-03 направление направления прибора м. Полтава (50 км / ч)
  • на 30 км + 459 автодороги М-22 направление направления прибора м. Полтава (50 км / ч)

м. Кременчуг

  • ул. Андрея Ковалева, 17, направление направления прибора ул. Казацкая (ограничение скорости 50 км / ч)
  • просп. Свободы, 69-А направление направления прибора ул. Родимцева (50 км / ч)

Украинская правда
Темы: полициядороги
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине 3 615 случаев COVID и 76 умерших за сутки, в Киеве – 11% больных

Данилов говорит, что армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда

США отреагировали на отставку независимых членов набсовета "Нафтогаза"

В Киеве проводят рейды по контролю масочного режима – КГГА

Путин с Лукашенко договорились об интеграции и общих рынках

Новости 9 сентября: драка в Раде, ссора в Офисе президента

Все новости...
полиция
В Киеве иностранец прыгал по крышам автомобилей в пробке
Полиция будет проводить "рейды" для контроля ношения масок – МОЗ
Автобус с хасидами попал в ДТП в Киевской области: есть погибший
Последние новости
09:02
Дания первой в ЕС отменила все коронавирусные ограничения
08:44
Рекорд COVID-вакцинации в Украине: 173 615 прививок за день
08:36
ЕС вычеркнул 4 страны Восточной Европы из списка, откуда разрешен въезд
08:21
В Украине 3 615 случаев COVID и 76 умерших за сутки, в Киеве – 11% больных
08:00
Главные новости четверга и ночи: драка в Верховной Раде, ссора в ОП
07:33
Сутки на Донбассе: двое раненых и многочисленные обстрелы противника
06:36
Франция даст гражданство 12 тысячам людей, которые помогали бороться с COVID
05:12
Пандемия: США, Великобритания и Бразилия обнаружили больше всего больных
04:03
Блинкен подтвердил, что США поддерживают регулярные контакты с талибами
03:19
Байден хочет, чтобы работодатели обеспечили вакцинацию своих работников
Все новости...