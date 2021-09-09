В облцентрах установили еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД

В Украине установили еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, которые заработают с 10 сентября.

Источник: первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий в Facebook

Детали: На автодорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы заработают приборы фиксации правонарушений с 10 сентября.

Теперь общее количество камер равно 138.

Расположение:

Николаев

просп. Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора ул. Пушкинской (50 км / ч)

просп. Богоявленский, 140, направление направления прибора в направлении ул. 295-й Стрелковой Дивизии (50 км / ч)

Полтава

ул. Великотирновская, 19, направление направления прибора ул. Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км / ч)

ул. Героев АТО, 31 направление направления прибора ул. Цветочная (50 км / ч)

ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление направления прибора ул. Квитки Цисык (50 км / ч)

Харьков

просп. Науки, 60-А, направление направления прибора ул. Новгородская (ограничение скорости 50 км / ч)

просп. Науки, 7-В, направление направления прибора ул. Бакулина (50 км / ч)

просп. Московский, 86-А, направление направления прибора ул. Никитина (50 км / ч)

просп. Льва Ландау, 27, направление направления прибора ул. Маршала Федоренко (50 км / ч)

ул. Полтавский Шлях, 79, направление направления прибора ул. Семинарская (50 км / ч)

Белгородское шоссе, 1, направление направления прибора ул. Коммуны (50 км / ч)

Черновцы:

Старожучкивський Путь, направление направления прибора ул. Белорусская (ограничение скорости 50 км / ч)

Старожучкивський Путь, направление направления прибора ул. Староконстантиновская (50 км / ч)

ул. Винниченко, 116, направление движение прибора ул. Степная (50 км / ч)

ул. Винниченко, 97, направление направления прибора ул. Жасминная (50 км / ч).

Полтавская область

на 324 км + 515 автодороги М-03 направление направления прибора м. Полтава (ограничение скорости 90 км / ч)

на 319 км + 374 автодороги М-03 направление направления прибора м. Полтава (50 км / ч)

на 30 км + 459 автодороги М-22 направление направления прибора м. Полтава (50 км / ч)

м. Кременчуг