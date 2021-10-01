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В Румынии при пожаре в коронавирусном отделении больницы погибли девять человек

Пятница, 1 октября 2021, 12:19
Фото с места события (Источник: IGSU)

В результате пожара в пятницу утром в инфекционной больнице в румынском портовом городе Констанца погибли по меньшей мере девять человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi 24.

Инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии сообщила, что пациенты были эвакуированы из больницы, и к середине утра пожар был потушен. Некоторых пациентов эвакуировали через окна.

Огонь вспыхнул в отделении интенсивной терапии, где лечатся больные COVID-19. Причина пожара неизвестна. Расследование установит, идет ли речь о технической неисправности или о человеческом факторе.

В заявлении Министерства здравоохранения говорится, что более подробная информация будет представлена ​​на пресс-конференции позже.

В больнице в целом находились 113 пациентов, 10 из которых – в отделении реанимации.

В Румынии за последний год произошло еще два смертельных пожара в больницах, что вызвало обеспокоенность по поводу устаревшей больничной инфраструктуры в стране.

В ноябре прошлого года 10 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в отделении интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 в северном городе Пятра-Нямц.

Другой пожар в январе охватил палату в больнице в Бухаресте, в результате чего погибли не менее 5 человек.

После пожара в Бухаресте президент Клаус Йоханнис призвал к срочным и глубоким реформам. Он сказал, что подобные трагедии "не должны повториться".

Темы: Румынияпожаркоронавирус
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