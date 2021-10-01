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Сентябрь в Киеве оказался холоднее нормы

Пятница, 1 октября 2021, 12:38
Сентябрь в Киеве оказался холоднее нормы
фото: pixabay

Первый месяц осени в Киеве оказался на 1,3°С холоднее климатической нормы 1991-2020 годов.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "Метеорологическая осень началась в Киеве только 19 сентября со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже 15°С".

Детали: По данным наблюдений метеостанции среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла + 13,6°С, что ниже климатической нормы 1991-2020 гг. на 1,3°С.

Самым теплым днем ​​было 13 сентября, когда максимальная температура в Киеве достигла + 27°С, а холоднее всего было 30 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до +3,9°С.

В Киеве выпало лишь 40% климатической нормы осадков - 23 мм.

Украинская правда

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Темы: погодаКиев
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