На выходных будет сухая и теплая погода

В выходные дни синоптическая ситуация в Украине почти не изменится: на большей части территории Украины сохранится сухая погода, прохладная ночью и умеренно теплая – днем.

Источник: Укргидрометцентр, чей прогноз передает Интерфакс-Украина

Детали: По всей стране без осадков, лишь 2 октября во Львовской, Волынской и Ровенской областях местами пройдет небольшой дождь.

Ветер в субботу ожидается восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-8° тепла, в Украине, кроме запада и крайнего юга, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 12-17° тепла.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем около 15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 октября самая высокая температура была 26 градусов тепла в 1890 году, самая низкая ночью - 2,5 градуса мороза в 1902 году.

В воскресенье, 3 октября, по всей Украине без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в восточной части местами и в воздухе заморозки 0-5°, на Закарпатье и крайнем юге страны 4-9° тепла; днем 11-16°, на Закарпатье и местами Прикарпатье 17-21°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем около 15°.