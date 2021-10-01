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Госэкоинспекция начала проверку "Киевводоканала": ее не пускали 7 раз

Пятница, 1 октября 2021, 14:53
Госэкоинспекция начала проверку Киевводоканала: ее не пускали 7 раз
Фото с сайта ГЭИ

Госэкоинспекция проводит внеплановую проверку ЗАО "АК "Киевводоканал" – одного из крупнейших загрязнителей водных ресурсов, которое не пускало к себе инспекторов 7 раз.

Источник: сайт Госэкоинспекции со ссылкой на главу ведомства Андрея Малеваного

Прямая речь Малеваного: "Предприятие является лидером в списке крупнейших загрязнителей водных ресурсов. Ежегодно оно сбрасывает в Днепр почти 300 млн кубометров сточных вод, большой объем которых содержит высокие концентрации загрязняющих веществ.

В течение последних 3-х лет предприятие 7 раз не допускало инспекторов к проведению проверки".

Детали: По словам чиновника, на прошлой неделе внеплановую проверку таки смогли начать.

Малеваний добавил, что 1 октября инспекторы отобрали пробы на Бортнической станции аэрации, которая очищает сточные воды столицы и многих населенных пунктов Киевской области, и которая является одним из наиболее проблемных объектов Киева и "Киевводоканала", поскольку ее оборудование изношено на 80%.

Чиновник заявил: если анализ покажет масштабное загрязнение воды, то Госэкоинспекция будет через суд требовать ограничить или остановить деятельность предприятия.

В Госэкоинспекции добавили, что "Киевводоканал" входит в перечень 507 водопользователей по всей Украине, где по указу президента и СНБО проведут проверки.

Украинская правда

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Темы: экологияКиеввода
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