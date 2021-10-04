В Милане самолет врезался в здание, 8 погибших
Понедельник, 4 октября 2021, 05:45
Небольшой частный самолет, на борту которого находились 6 пассажиров и два члена экипажа, врезался в двухэтажное офисное здание в пригороде Милана. Все присутствующие на борту погибли.
Источник: Daily Mail, LaPresse
Детали: Сначала сообщалось о 5 погибших, однако впоследствии спасатели сообщили о 8 человеках, которые находились на борту и погибли.
Здание, в которое врезался самолет, было пустым, поскольку находилось на ремонте.
Отмечается также, что среди погибших был ребенок.
По данным местных СМИ, все погибшие – французы.
Самолет перемещался между миланским аэропортом Линате и островом Сардиния.