Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция и Испания призвали ЕС расследовать скачок цен на газ

Среда, 6 октября 2021, 02:20
Франция и Испания призвали ЕС расследовать скачок цен на газ

Министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии призвали ЕС расследовать причину стремительного роста цен на газ.

Источник: Bloomberg

Детали: Министры выступили с совместным заявлением с просьбой к ЕС разработать инструментарий, чтобы "немедленно реагировать на резкий скачок цен". Они призвали к расследованию, почему текущих газовых контрактов было недостаточно; заявили, что блок должен координировать закупки, чтобы "повысить нашу переговорную позицию", и призвали к пересмотру рынков электроэнергии.

Европейская комиссия, исполнительный орган блока, на следующей неделе собирается опубликовать комплекс мер, которые национальные правительства могут предпринять, чтобы ослабить влияние высоких цен.

Что предшествовало: 5 октября фьючерсы на газ в Европе установили исторический рекорд - превысив отметку в 1400 долл за тысячу кубов (1427 долл).

Знать больше: На пороге зимнего кризиса: чем грозит Европе рекордный рост цен на газ

Напомним:

  • С начала 2021 года цены на природный газ в Европе выросли более чем втрое.
  • Цены обусловлены низкими запасами в подземных хранилищах после прошлогодних морозов, усиленные истощением Газпрома своих европейских ПХГ.
  • Вследствие дефицита газа на европейском рынке производители электроэнергии прибегли к закупкам угля. Это привело к росту цен до самых высоких уровней с 2008 года в более чем 200 долларов за тонну.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСгаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
ЕС
Чехия хочет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года – президент
Украинское "черное" зерно на миллионы евро экспортируют в ЕС сомнительные компании – OCCRP
Латиноамериканские страны не захотели видеть Зеленского на саммите с ЕС – СМИ
Последние новости
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
Все новости...
Реклама: