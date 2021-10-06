Франция и Испания призвали ЕС расследовать скачок цен на газ

Министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии призвали ЕС расследовать причину стремительного роста цен на газ.

Источник: Bloomberg

Детали: Министры выступили с совместным заявлением с просьбой к ЕС разработать инструментарий, чтобы "немедленно реагировать на резкий скачок цен". Они призвали к расследованию, почему текущих газовых контрактов было недостаточно; заявили, что блок должен координировать закупки, чтобы "повысить нашу переговорную позицию", и призвали к пересмотру рынков электроэнергии.

Европейская комиссия, исполнительный орган блока, на следующей неделе собирается опубликовать комплекс мер, которые национальные правительства могут предпринять, чтобы ослабить влияние высоких цен.

Что предшествовало: 5 октября фьючерсы на газ в Европе установили исторический рекорд - превысив отметку в 1400 долл за тысячу кубов (1427 долл).

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Напомним: