Власти Беларуси засекретили статистику по росту смертности во время пандемии

Министерство здравоохранения Беларуси изъяло из общего доступа статистический сборник "Здоровье в Республике Беларусь" за 2020 год. В нем были данные о том, что в течение года в больницах страны умерло на 40% больше пациентов, чем в 2019 году.

Источник: белорусская редакция "Радио Свобода"

Детали: Теперь при переходе по ссылке на статистику появляется надпись "Извините, страницу, которую вы ищете, не удалось найти".

Согласно отсутствующему документу, абсолютных цифр в сборке не было, но общее количество госпитализаций и процент смертей были названы, что позволило сделать расчеты и проанализировать данные.

Так, если в 2019 году в больницах умерло 40 845 человек, то в 2020 году - 56 832. То есть количество смертей в больницах в прошлом году выросло почти на 40%.

Беларусь - единственная страна Европы, которая не опубликовала статистику смертности в 2020 году.