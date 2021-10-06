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Власти Беларуси засекретили статистику по росту смертности во время пандемии

Среда, 6 октября 2021, 17:09
Власти Беларуси засекретили статистику по росту смертности во время пандемии
Александр Лукашенко, фото его пресс-службы

Министерство здравоохранения Беларуси изъяло из общего доступа статистический сборник "Здоровье в Республике Беларусь" за 2020 год. В нем были данные о том, что в течение года в больницах страны умерло на 40% больше пациентов, чем в 2019 году.

Источник: белорусская редакция "Радио Свобода"

Детали: Теперь при переходе по ссылке на статистику появляется надпись "Извините, страницу, которую вы ищете, не удалось найти".

Согласно отсутствующему документу, абсолютных цифр в сборке не было, но общее количество госпитализаций и процент смертей были названы, что позволило сделать расчеты и проанализировать данные.

Так, если в 2019 году в больницах умерло 40 845 человек, то в 2020 году - 56 832. То есть количество смертей в больницах в прошлом году выросло почти на 40%.

Беларусь - единственная страна Европы, которая не опубликовала статистику смертности в 2020 году.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларуськоронавирусжертвыCovid-2019
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