Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Власти Беларуси засекретили статистику по росту смертности во время пандемии

Среда, 6 октября 2021, 17:09
Александр Лукашенко, фото его пресс-службы

Министерство здравоохранения Беларуси изъяло из общего доступа статистический сборник "Здоровье в Республике Беларусь" за 2020 год. В нем были данные о том, что в течение года в больницах страны умерло на 40% больше пациентов, чем в 2019 году.

Источник: белорусская редакция "Радио Свобода"

Детали: Теперь при переходе по ссылке на статистику появляется надпись "Извините, страницу, которую вы ищете, не удалось найти".

Согласно отсутствующему документу, абсолютных цифр в сборке не было, но общее количество госпитализаций и процент смертей были названы, что позволило сделать расчеты и проанализировать данные.

Так, если в 2019 году в больницах умерло 40 845 человек, то в 2020 году - 56 832. То есть количество смертей в больницах в прошлом году выросло почти на 40%.

Беларусь - единственная страна Европы, которая не опубликовала статистику смертности в 2020 году.

Темы: БеларуськоронавирусжертвыCovid-2019
powered by lun.ua
Главное сегодня

Нардеп Поляков найден мертвым

По суточной смертности от коронавируса Украина – шестая в мире

Субмарина США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море – СМИ

Украина в ОБСЕ рассказала о многочисленных войсках РФ у границ

видео"Схемы" обнародовали расследование Укрэксимбанка

Водитель Hummer, который сбил насмерть ребенка, вышел из СИЗО – ЦПК

Все новости...
Беларусь
В Беларуси оспаривают приговор украинцу, которому дали три года колонии за участие в протестах
Лукашенко пригрозил западу российской армией
Журналиста задержали в Москве после статьи об убитом в Беларуси IT-шнике – правозащитники
Последние новости
10:01
Правоохранители назвали предварительную причину смерти нардепа Полякова
09:51
Российские хакеры похитили данные о санкциях США против РФ – СМИ
09:36
Нардепу Полякову стало плохо в такси, причины смерти устанавливаются - прокуратура
09:36
На выходных будет сухо и до +15°
08:50
Полностью вакцинированы уже более 6 миллионов украинцев
08:41
Турция после скандальной покупки российских С-400 хочет купить у США 40 истребителей - СМИ
08:20
За сутки в Украине прибавилось больше 16 тысяч новых больных ковид
08:02
Нардеп Поляков найден мертвым
08:00
Главные новости четверга и ночи: отставка Разумкова, коронавирус набирает обороты
07:24
Оккупанты на Донбассе ранили военного ВСУ
Все новости...