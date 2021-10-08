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Рада призвала признать перспективу членства Украины накануне саммита с ЕС

Пятница, 8 октября 2021, 13:30

Верховная рада на заседании в пятницу приняла заявление "О приоритетных вопросах интеграции Украины в ЕС", в котором призывает к признанию перспективы членства Украины в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ВР.

Рада поручила спикеру ВР безотлагательно направить текст обращения в Европейский парламент и парламенты государств-членов ЕС.

В заявлении парламентарии подтверждают стратегический курс Украины на обретение полноправного членства Украины в ЕС, закрепленный в Конституции, и призывают к признанию перспективы членства Украины в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе.

Рада также призывает к ужесточению санкций против России в связи с незаконной выдачей Россией паспортов гражданам Украины и принудительным привлечением украинских граждан к участию в выборах в Российской Федерации.

Парламент призывает к налаживанию отдельного диалога между Украиной и ЕС по вопросам энергетической безопасности для обсуждения стратегических аспектов энергетического сотрудничества с участием государств-членов ЕС, а Европейский парламент призывает безотлагательно рассмотреть на пленарной сессии и принять меры для запрета проекта "Северный поток-2" как противоречащего нормам Третьего энергетического пакета ЕС, принципам энергетического сообщества и несущего риски для энергетической безопасности Европы.

Кроме того, Рада надеется на динамичный ход переговоров по ускорению и расширению сферы отмены ввозной пошлины в торговле с целью дальнейшей либерализации доступа товаров на рынки Украины и ЕС и призывает Европейский парламент и парламенты государств-членов к дальновидному подходу в переговорном процессе с учетом взаимного интереса в интеграции Украины в Общий рынок ЕС и создание единого нормативно-правового поля путем непрерывного приближения национального законодательства к праву ЕС.

Депутаты призывают, обращая внимание на критическую ситуацию с ценами на рынках энергоносителей в ЕС, к привлечению Украины к рабочим обсуждениям по вопросам ситуации на рынках газа и электроэнергии ЕС.

12 октября в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. Его результаты дадут ответ на вопрос, оправданны ли амбиции Киева в отношении масштабного обновления Соглашения об ассоциации.

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Темы: Верховная РадаЕС
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