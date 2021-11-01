Почти половина россиян не готовы привиться против Covid: не доверяют власти

45% россиян не хотят прививаться против коронавируса – в основном из-за недостаточной проверенности вакцин и недоверия к власти.

Источник: статья руководителя отдела социокультурных исследований "Левада-центра" Алексея Левинсона на основании опроса, проведенного в конце октября

Дословно Левинсон: "По состоянию на конец октября треть заявили, что уже привились, пятая часть – что готовы привиться, а основной ответ (45%) – нет, лично я не готов прививаться.

Исследования в форме массовых опросов показывали, что большинство этого большинства выдвигают аргументы, что, мол, недостаточно проверена ваша вакцина. Более глубокие зондажи указывали, что в основе недоверие не к вакцине, а к власти".

Инфографика Левада-центра

Детали: Социологи также задали респондентам вопрос-провокацию: согласны ли вы с тем, что коронавирус – это не естественное заболевание, а новая форма биологического оружия?

И 61% ответил, что согласен (более трети заявили, что "полностью согласны", и более четверти – что "скорее согласны"). Среди людей с высшим образованием согласны с этой идеей 59%.

Отмечается, что на провокацию не повелись половина учащихся и студенчества (54%). Также сообщается, что среди них несколько выше среднего процент готовых сделать прививку отечественной вакциной "Спутник V".

Исследование проходило с 21 по 27 октября. Было опрошено 1636 человек в возрасте 18 лет и старше по репрезентативной выборке населения России.