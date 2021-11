В Японии мужчина в костюме Джокера поджег вагон метро: 17 раненых

На Хэллоуин 31 октября в токийском метро мужчина в костюме Джокера разлил бензин и поджег вагон, из-за его действий пострадали 17 человек.

Источник: BBC News

Детали: По словам свидетелей, мужчина был одет в зеленую рубашку и фиолетовый костюм. После поджога он разгуливал вагоном и пугал пассажиров длинным ножом.

24-летнего виновника задержала полиция. Издание Kyodo сообщает, что он сказал правоохранителям, что обожает Джокера из комиксов о Бэтмене.

Задержанный также заявил, что "хотел убить кого-то с июня", когда уволился с работы и прекратил общаться с друзьями.

Terror in Tokio's subway. A man -dressed as Batman's Joker- stabbed and wound several people before causing an explosion. Then he was seen sitting quietly, smoking a cigarette. What a world. #Tokio pic.twitter.com/BT0EU1AMi8