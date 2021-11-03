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Генсек Совета Европы посетит Украину

Среда, 3 ноября 2021, 08:51
Генсек Совета Европы посетит Украину
Мария Пейчинович-Бурич, фото: coe.int

3-5 ноября генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич совершит официальный визит в Украину.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Как отмечается, Пейчинович-Бурич посетит Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Дмитрий Кулеба и Мария Пейчинович-Бурич проведут переговоры по воплощению резолюций Совета Европы, защите прав человека на временно оккупированных территориях Украины и другим актуальным темам взаимодействия Украины и Совета Европы", - сообщили в МИД.

По итогам встречи 4 ноября глава МИД и генсек Совета Европы проведут совместную пресс-конференцию.

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Темы: МИДУкраина
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