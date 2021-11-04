Миссия ОБСЕ зафиксировала бронированные машины оккупантов в запрещенной зоне
Четверг, 4 ноября 2021, 05:45
Миссия ОБСЕ зафиксировала танки и бронированные машины оккупантов на неподконтрольной украинскому правительству территории.
Источник: отчет СММ ОБСЕ
Детали: Представители ОБСЕ заметили 7 танков Т-72 и еще три танка неустановленного типа в поселке Мирное в 28 км от Луганска.
Также беспилотник ОБСЕ зафиксировал 4 бронированных машины на полигоне оккупантов вблизи н. п. Бойковское (67 км юго-восточнее Донецка), где согласно Меморандуму от 19 сентября 2014 года запрещено размещение тяжелого вооружения и военной техники.
Украинская правда