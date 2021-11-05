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Ляшко: Благодаря вакцинации каждый час мы спасаем 10 жизней

Пятница, 5 ноября 2021, 10:14
Виктор Ляшко. фото КМУ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко снова призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, чтобы спасти свою жизнь и своих близких и привел последнюю статистику.

Источник: Ляшко на брифинге 5 ноября

Прямая речь: "Только вакцинация защищает и спасает жизнь. Благодаря вакцинации каждый час мы сейчас спасаем 10 жизней, каждые 6 минут мы спасаем одну человеческую жизнь. Среди этих спасенных можете быть вы, ваши родители, родные, друзья. Надо сделать только одну вещь – вакцинироваться и убедить это сделать своих родных и близких.

Вакцины помогут преодолеть пандемию, но главная вакцина – ответственность.

Детали: По словам Ляшко, ключевой особенностью этой волны коронавируса является то, что 93% госпитализированных не вакцинированы от этой болезни. Почти все тяжелые случаи, требующие реанимационных мероприятий, также не вакцинированы.

Валентина Романенко, УП
Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019Минздрав
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