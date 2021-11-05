Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко: Благодаря вакцинации каждый час мы спасаем 10 жизней

Пятница, 5 ноября 2021, 09:14
Ляшко: Благодаря вакцинации каждый час мы спасаем 10 жизней
Виктор Ляшко. фото КМУ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко снова призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, чтобы спасти свою жизнь и своих близких и привел последнюю статистику.

Источник: Ляшко на брифинге 5 ноября

Прямая речь: "Только вакцинация защищает и спасает жизнь. Благодаря вакцинации каждый час мы сейчас спасаем 10 жизней, каждые 6 минут мы спасаем одну человеческую жизнь. Среди этих спасенных можете быть вы, ваши родители, родные, друзья. Надо сделать только одну вещь – вакцинироваться и убедить это сделать своих родных и близких.

Вакцины помогут преодолеть пандемию, но главная вакцина – ответственность.

Детали: По словам Ляшко, ключевой особенностью этой волны коронавируса является то, что 93% госпитализированных не вакцинированы от этой болезни. Почти все тяжелые случаи, требующие реанимационных мероприятий, также не вакцинированы.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019Минздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
вакцинация
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
18:13
От российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
Все новости...
Реклама: