Хищение на ремонте школы: в Киеве снова обыски у коммунальщиков

В Киеве проводятся обыски в помещении КП "Спецжилфонд" в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами, выделенными на капитальный ремонт здания образовательного учреждения.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Отмечается, что в 2019 году "Спецжилфонд" проводил государственную закупку на комплекс ремонтных работ, а именно подготовительные работы по утеплению фасада, демонтажные работы, штукатурка, шпаклевка, покраска дверных откосов, внутренние работы по отделке и утеплению подвала заведения, ремонтные работы групп, кровли, фасада заведения на общую сумму более 16 млн. грн.

В ходе расследования установлено, что по завершении работ в официальные документы внесли ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ.

Согласно экспертизе, сумма завышений составляет около миллиона гривен.

Расследование продолжается.