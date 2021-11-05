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В оккупированном Крыму – снова антирекорд заболеваемости Covid

Пятница, 5 ноября 2021, 12:56
Фото Крыминформ

В оккупированном Россией Крыму зафиксировали очередной антирекорд по приросту больных Covid-19 за сутки, но оккупационные власти не намерены продлевать режим нерабочих дней.  

Источник: "Крыминформ

Детали: За сутки 4 ноября на полуострове зарегистрировали 764 случая коронавирусной инфекции, выздоровели в четверг 782 человека, умерли – 19. 

Всего за время пандемии в Крыму было получено 100 485 положительных тестов на Covid-19, выздоровели 88 440 человек, скончались – 3 086.

При этом "глава Крыма" Сергей Аксёнов в Telegram-канале написал, что режим "нерабочих дней" после 7 ноября в Крыму продлен не будет, но ограничения продолжают действовать

В Крыму были введены QR-коды для гостиниц и досуговых учреждений. Было решено непривитых работников предприятий ряда сфер отправить на удаленный режим, а непривитых граждан старше 60 лет – на самоизоляцию.

Нерабочим был объявлен период с 30 октября по 7 ноября. 

Стремительный рост заболеваемости Covid в Кріму наблюдается с начала октября. 

Темы: КрымкоронавирусCovid-2019эпидемиякарантин
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