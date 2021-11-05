Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированном Крыму – снова антирекорд заболеваемости Covid

Пятница, 5 ноября 2021, 11:56
В оккупированном Крыму – снова антирекорд заболеваемости Covid
Фото Крыминформ

В оккупированном Россией Крыму зафиксировали очередной антирекорд по приросту больных Covid-19 за сутки, но оккупационные власти не намерены продлевать режим нерабочих дней.  

Источник: "Крыминформ

Детали: За сутки 4 ноября на полуострове зарегистрировали 764 случая коронавирусной инфекции, выздоровели в четверг 782 человека, умерли – 19. 

Всего за время пандемии в Крыму было получено 100 485 положительных тестов на Covid-19, выздоровели 88 440 человек, скончались – 3 086.

При этом "глава Крыма" Сергей Аксёнов в Telegram-канале написал, что режим "нерабочих дней" после 7 ноября в Крыму продлен не будет, но ограничения продолжают действовать

В Крыму были введены QR-коды для гостиниц и досуговых учреждений. Было решено непривитых работников предприятий ряда сфер отправить на удаленный режим, а непривитых граждан старше 60 лет – на самоизоляцию.

Нерабочим был объявлен период с 30 октября по 7 ноября. 

Стремительный рост заболеваемости Covid в Кріму наблюдается с начала октября. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымкоронавирусCovid-2019эпидемиякарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Крым
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Шойгу готов завозить отдыхающих в оккупированный Крым десантными кораблями
Последние новости
18:13
От российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
Все новости...
Реклама: